2020-03-31T03:25:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт: Сбривать бороду и усы, чтобы защититься от коронавируса. Нет смысла

Растительность на лице не является подходящей средой для внедрения и размножения вируса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Специалист посоветовал бородачам, как и всем остальным, просто носить защитную маску и соблюдать карантинСпециалист посоветовал бородачам, как и всем остальным, просто носить защитную маску и соблюдать карантинФото: REUTERS
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Бородачам нет никакого смысла сбривать свои бороды, чтобы снизить риск заражения коронавирусом COVID-19, достаточно просто регулярно за ними ухаживать, мыть с мылом и носить защитную маску. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Утверждение о пользе сбривания усов и бороды для защиты от коронавируса на первый взгляд кажется вполне логичным. Однако следует помнить, что вирус передается воздушно-капельным путем, а борода и усы – совсем неподходящая среда для его внедрения и размножения», - сказал российский эксперт в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что борода не несет опасности ни для её обладателя, ни для окружающих, и брить ее «в профилактических целях» бессмысленно. Однако ухаживать за растительностью на лице нужно всегда, не только во время вспышки коронавируса или в сезон гриппа и ОРВИ.

«Регулярно мойте бороду с мылом (или со специальным шампунем), расчесывайте и старайтесь как можно меньше трогать грязными руками», - посоветовал специалист.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее итальянский вирусолог Роберто Буриони заявил, что пандемия не пойдет на спад с наступлением летних месяцев. Он предупредил, что остановить распространение заболевания помогут только жесткие ограничительные меры, введенные во многих странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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