Умер актер Джон Каллахан, сыгравший Крейга в «Санта-Барбаре»
В США на 67-м году жизни скончался актер Джон Каллахан, известный по ролям в многих популярных сериалах. В частности, он сыграл Крейга в «Санта-Барбаре», передает агентство Associated Press. Джон Каллахан снимался также в таких американских фильмах и «мыльных операх», как «Все мои дети», «Дни нашей жизни», «Отчаянные домохозяйки», «Она написала убийство» и многих других.
О смерти звезды телесериалов первой сообщила на своей странице в Instagram бывшая жена Каллахана и его партнерша по съемочной площадке, актриса Эва Ларю. Она написала, что их с дочерью Каей сердца разбиты: Джон был прекрасным мужем и отцом, им обеим будет его очень не хватать.
Актер умер в субботу, 28 марта, своем доме в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния), от инсульта.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 марта прошлого года ушел из жизни другой актер, прославившийся благодаря этому очень популярному как в США, так и в России, сериалу – Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла.
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ИСТОЧНИК KP.RU