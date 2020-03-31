Умер актер Джон Каллахан, сыгравший Крейга в «Санта-Барбаре»

31 Март 2020 2020-03-31T04:13:51+03:00

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В США на 67-м году жизни скончался актер Джон Каллахан, известный по ролям в многих популярных сериалах. В частности, он сыграл Крейга в «Санта-Барбаре», передает агентство Associated Press. Джон Каллахан снимался также в таких американских фильмах и «мыльных операх», как «Все мои дети», «Дни нашей жизни», «Отчаянные домохозяйки», «Она написала убийство» и многих других.

О смерти звезды телесериалов первой сообщила на своей странице в Instagram бывшая жена Каллахана и его партнерша по съемочной площадке, актриса Эва Ларю. Она написала, что их с дочерью Каей сердца разбиты: Джон был прекрасным мужем и отцом, им обеим будет его очень не хватать.

evalarue Love knows not its depth till the hour of separation. Our hearts are broken. Thank you so much for all the love and support, you ll never know how much it means to us #toosoon

Актер умер в субботу, 28 марта, своем доме в городе Палм-Спрингс (штат Калифорния), от инсульта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 марта прошлого года ушел из жизни другой актер, прославившийся благодаря этому очень популярному как в США, так и в России, сериалу – Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла.

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ИСТОЧНИК KP.RU