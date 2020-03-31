CNN: За день в США из-за коронавируса скончались более 500 больных
Всего за сутки в Соединенных Штатах от последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 502 человека, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных и местных властей. Канал отмечает, что впервые с начала пандемии в стране за день умерли более полутысячи больных. Общее число смертей из-за коронавируса в США возросло до 2 931.
Между тем, по информации Университета Джонса Хопкинса, который тоже ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, медики в США зафиксировали уже свыше 160 тысяч случаев заражения коронавирусом. По его данным, скончались 2 978 пациентов американских больниц, выздоровели 5 644 инфицированных.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме объявил журналистам, что Россия в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 прислала Штатам «очень большой самолет» с медицинским оборудованием.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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