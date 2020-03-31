В России создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T05:11:04+03:00

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Российские ученые создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В сообщении уточняется, что новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработали специалисты одного из ведущих научных учреждений страны – Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, который «обладает огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства».

Отмечается, что новый высокоточный тест для диагностики коронавируса не дает ложноположительной реакции, он успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в России.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 на лабораторных животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU