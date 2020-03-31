«Маски сброшены!»: Тимошенко обвинила Зеленского в «сдаче» Украины
Бывший премьер Украины, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента страны Владимира Зеленского и украинских парламентариев в «сдаче» Незалежной «в интересах международных спекулянтов». Таким образом она прокомментировала принятие закона, разрешающего продажу сельскохозяйственных земель.
«Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли!» - написала она на своей странице в Facebook.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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