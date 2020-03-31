2020-03-31T06:12:29+03:00
Политика

«Маски сброшены!»: Тимошенко обвинила Зеленского в «сдаче» Украины

По ее словам, закон о продаже земли был принят «в интересах международных спекулянтов»
Поделиться:
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоЛидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывший премьер Украины, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента страны Владимира Зеленского и украинских парламентариев в «сдаче» Незалежной «в интересах международных спекулянтов». Таким образом она прокомментировала принятие закона, разрешающего продажу сельскохозяйственных земель.

«Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли!» - написала она на своей странице в Facebook.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24