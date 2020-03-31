На Украине приняли закон о продаже сельскохозяйственных земель

31 Март 2020 2020-03-31T01:25:55+03:00

Мораторий на продажу сельхозземель будет отменен с 1 июля 2021 года

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Верховная рада Украины в понедельник, 30 марта, после долгих споров все же приняла скандальный закон о рынке земли, который позволит продавать сельскохозяйственные земли Незалежной.

За отмену моратория на продажу сельхозземель с 1 июля 2021 года в итоге проголосовали 259 украинских парламентариев. Для принятия закона было достаточно 226 голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU