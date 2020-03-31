2020-03-31T01:25:55+03:00
Политика

На Украине приняли закон о продаже сельскохозяйственных земель

Мораторий на продажу сельхозземель будет отменен с 1 июля 2021 года
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной радеПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной радеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Верховная рада Украины в понедельник, 30 марта, после долгих споров все же приняла скандальный закон о рынке земли, который позволит продавать сельскохозяйственные земли Незалежной.

За отмену моратория на продажу сельхозземель с 1 июля 2021 года в итоге проголосовали 259 украинских парламентариев. Для принятия закона было достаточно 226 голосов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США ожидают новую волну коронавируса осенью
На Украине приняли закон о продаже сельскохозяйственных земель
Ростовская область из-за коронавируса переходит на режим самоизоляции
В Коми из-за коронавируса ввели режим всеобщей самоизоляции
Мошенники под видом охранников стали требовать с пожилых москвичей взятки «за нарушение карантина»
Скворцова рассказала о российском лекарстве от коронавируса
Коронавирусом в Италии заразились более 100 тысяч человек
ВВП Украины к концу 2020 года упадет на 4,8%
МЧС: Метель в Москве продлится до вечера вторника
В Москве лечение от коронавируса на дому проходят порядка 500 человек
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 690 тысяч
Карантин в Италии продлили до 12 апреля
Лекарства хроническим больным в Москве выписываются и выдаются на полгода вперед
В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом
Власти Москвы просят горожан на время отложить посещение поликлиник
Ракова: Режим самоизоляции для москвичей введен из-за того, что многие не выполняли рекомендации
В Шереметьево вылетающий лайнер сдул реактивной струей контейнер для багажа в другой самолет
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сдал тест на коронавирус
Третий тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным