На Украине приняли закон о продаже сельскохозяйственных земель
Мораторий на продажу сельхозземель будет отменен с 1 июля 2021 года
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной радеФото: REUTERS
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Верховная рада Украины в понедельник, 30 марта, после долгих споров все же приняла скандальный закон о рынке земли, который позволит продавать сельскохозяйственные земли Незалежной.
За отмену моратория на продажу сельхозземель с 1 июля 2021 года в итоге проголосовали 259 украинских парламентариев. Для принятия закона было достаточно 226 голосов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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