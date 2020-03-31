В соцсетях возмутились поведением экс-участницы "Дома 2", отказавшейся от изоляции после приезда из Италии

31 Март 2020 2020-03-31T07:33:54+03:00

Анастасия Ковалева, несмотря на предписание, посещала кафе, делала снимки в отеле и встречалась с друзьями

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Бывшая участница "Дома 2" Анастасия Ковалева, вернувшаяся с отдыха в Италии обратно в Челябинск, не стала соблюдать режим изоляции - об этом написали жители города в соцсетях. Первыми внимание на поведение Ковалевой обратили ее подписчики в инстаграм. Девушка опубликовала снимки с друзьями, она посещала местный отель, ресторан, термальный курорт, подтверждая свои визиты в общественные места фотографиями.

Как сообщает портал "Челябинск сегодня", подписчики сразу же стали задавать Анастасии вопросы, почему она не соблюдает 14-дневный карантин. Все вернувшиеся из других стран граждане России, а также иностранцы, прибывшие в РФ, обязаны две недели находиться дома - именно такой инкубационный период у коронавируса.

- Настя, а ты разве сама соблюдала карантин после недавнего прилёта с мамой из Италии? Судя по твоим сториз, нет,- написала одна из подписчиц.

Девушка в ответ на это заявила, что "не летала одним рейсом с зараженными".

kovaleva_new Бывшую участницу Дома 2 обвинили в несоблюдении карантина

Позже со страницы бывшей участницы телепроекта пропали комментарии с критикой.

ИСТОЧНИК KP.RU