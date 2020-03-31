Врач объяснила, почему коронавирус выбирает молодых
Коронавирус в России отличается тем, что чаще "выбирает" молодых и людей среднего возраста. Из 212 новых случаев заражения (по данным на 30 марта) в Москве - 102 человека это люди от 18 до 40 лет, 17 заболевших - дети. А вот инфицированных старше 65 лет всего 35 человек.
Врач-вирусолог Евгения Селькова. назвала "Вечерней Москве" возможные причины такого явления:
- Вспомните, как много было эпидемий различных вирусов: свиной грипп, птичий, какими они были агрессивными. Но постепенно они приспосабливались к человеку, их течение становилось менее тяжелым. Вполне возможно, что то же происходит и с коронавирусом — он мутирует, выбирает других жертв, становясь при этом менее опасным.
Еще одной причиной может стать то, что врачи стали больше проводить тестов, даже у тех, у кого нет симптомов. Например, когда человек контактировал с зараженным.
Сказывается и гораздо большая дисциплинированность пенсионеров, которые в отличие от молодежи, услышали призыв властей и остались дома, не собрались в парки и не устраивали пикники с шашлыками.
- У пожилых, кстати, симптомы проявляются намного быстрее из-за слабого иммунитета, в то время как поступала информация о 17 и даже 21 дне инкубационного периода среди молодежи, в противовес известным нам ранее 14,- сказала вирусолог.
В Москве больше всего заболевших в России. При этом растет число зараженных, которые никуда не выезжали из страны - эти люди заразились от туристов. В основном заболевают близкие, друзья и коллеги тех, кто привез коронавирус в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU