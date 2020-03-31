2020-03-31T08:21:32+03:00
В мире

Президент Турции пожертвовал семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Деньги направят на поддержку людей с низким доходом и пострадавших от карантина
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эрдоган заявил, что до конца года турецкие ученые планируют создать вакцину от коронавирусуЭрдоган заявил, что до конца года турецкие ученые планируют создать вакцину от коронавирусуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президерт Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал свою зарплату за семь месяцев на помощь гражданам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Как сообщает CNN, в понедельник 30 марта он запустил Национальную кампанию солидарности.

В Турции распространение коронавируса было очень быстрым: первый случай заражения зафиксировали 11 марта. К 30 марта число инфицированных выросло до 10 827 (1610 человек за сутки). Власти закрыли больше 40 деревень и районов на карантин, отменили международное сообщение. По заявлению главы государства, в Турции строят новые больницы для зараженных.

- Я запускаю кампанию лично, жертвуя свою семимесячную зарплату. Мы полны решимости использовать все средства для сдерживания распространения вируса, - его слова приводит издание Anadolu. - В настоящее время страна может проводить более 10 000 тестов в день.

К кампании президента присоединились члены правительства и законодатели, которые пожертвовали 5,2 миллиона турецких лир, это 791 000 долларов.

Деньги направят малообеспеченным людям, а также тем, кто экономически пострадал от карантина, объявленного в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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