2020-03-11T01:50:11+03:00
В мире

В Турции подтвердили первый случай коронавируса

Диагноз коронавирус поставили мужчине, который недавно вернулся из Европы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пациент проходит лечениеПациент проходит лечениеФото: REUTERS
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Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Турции. Стране долгое время удавалось сдерживать вирус, не допуская его завоза. Опасность была в близком соседстве с Ираном, где наибольшее число заболевших и погибших за пределами Китая (в тройке самых неблагополучных стран также Италия и Южная Корея). В конце февраля Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре подтвердил первый случай заражения. Коронавирус у мужчины, который недавно приехал из Европы. Он проходит лечение в отдельном боксе, контактировавшие с ним люди взяты медиками на контроль.

- Один или два случая не следует рассматривать как вспышку, это просто означает, что вирус проник в наши границы. Это была большая вероятность и осуществилась,- приводит слова турецкого министра CNN.

Вспышка заболевания произошла в Китае, но усилиями медиков и властей, строгий карантин, изоляция и новые больницы для инфицированных, в стране удалось сократить число новых случаев заражения. Но Европе только предстоит пройти этот путь. Италия из-за роста числа заболевших закрыта на карантин, в Испании за неделю инфицированных стало в 10 раз больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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