2020-03-31T12:13:40+03:00
Общество

Минюст предложил из-за коронавируса приостановить заключение и расторжение браков

Ведомства предлагает сохранять режим самоизоляции до 1 июня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минюст предложил из-за распространения коронавируса приостановить заключение и расторжение браковМинюст предложил из-за распространения коронавируса приостановить заключение и расторжение браковФото: Анастасия ШАРОВА
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Минюст предложил из-за распространения коронавируса приостановить заключение и расторжение браков в России до 1 июня.

В ведомстве предлагают перенести на более поздний срок определенные ранее даты регистрации и разрешить заключать браки только в исключительных случаях, и церемонии должны проводиться без посторонних и гостей.

«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов РФ предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков», - говорится в заявлении министерства.

Напомним, режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса ввели многие российские регионы. В рамках принятых мер жителям можно покидать дома только, чтобы сходить в магазин или в аптеку, а также выгулять домашнего питомца или вынести мусор. Президент России Владимир Путин позже назвал оправданным введение режима ограничения и самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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