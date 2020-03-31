Угрожает не только коронавирус: NASA собирается нанести удар по летящему к Земле астероиду

31 Март 2020 2020-03-31T13:38:06+03:00

Россияне все еще помнят упавший в Челябинске метеорит Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В NASA заявили, что собираются нанести "кинетический удар" по астероиду Didymos B, чтобы отклонить его траекторию. Сообщение об этом опубликовано на портале Science Alert.

Удар по 160 метровому астероиду в национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA хотят нанести в профилактических целях, а также для того, чтобы отработать механизм реагирования на внеземные угрозы.

- Несмотря на нынешнюю борьбу человечества с новым коронавирусом и несмотря на то, что он занимает большую часть нашего внимания, другие угрозы все еще существуют,- сказано в сообщении американского ведомства.

Изучением Didymos B занимается специальная комиссия. Планируется, что с помощью системы DART удастся отклонить траекторию астероида в момент, когда он будет находиться в 11 миллионах километрах от Земли. Цели аппарат, который запустят с Земли, достигнет 22 сентября 2021 года.

Угрозы из космоса не такое редкое явление, как сообщают исследователи. Например, 3 октября 2019 астероид пролетел на расстоянии 370 тысяч километров от Земли.

ИСТОЧНИК KP.RU