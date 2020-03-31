2020-03-31T13:58:46+03:00
Общество

Российские ученые установили связь COVID-19 с лишним весом

Вирусологи и диетологи уверены, что индекс массы тела напрямую влияет на выживаемость
Елена АКИМОВА
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Врачи предупреждают, пациентам с лишним весом будет сложнее победить коронавирусВрачи предупреждают, пациентам с лишним весом будет сложнее победить коронавирусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские вирусологи и диетологи усмотрели связь между коронавирусом и лишним весом пациента. Если масса тела превышает норму, то организм испытывает большую нагрузку в борьбе с инфекцией.

Чем показатель индекса больше, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа. Еще один минус лишнего веса - уменьшение глубины дыхания и объема функционирующих легких.

— Ожирение часто является спутником целого ряда хронических патологий, включая диабет. Есть основания полагать, что люди с лишним весом будут тяжелее переносить коронавирус, — сообщила «Известиям» старший научный сотрудник института Х-Bio ТюмГУ Мария Орлова.

Врач-диетолог клиники управления здоровьем института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева отметила, что часто людей с лишним весом страдают сразу 3-4 заболеваниями.

- Они сложнее справляются с любой инфекцией. Что касается COVID, то можно предположить, что уменьшение глубины дыхания и объема функционирующих легких при высокой степени ожирения также способствуют более быстрому развитию заболевания в виде пневмонии, - отметила специалист.

Индекс массы тела (ИМТ) — это цифра, использующаяся для диагностики ожирения и избыточного веса у взрослых (соотношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). «Избыточный вес» диагностируется при ИМТ от 25, а «ожирение» – свыше 30.

— Индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при различных инфекционных и хронических заболеваниях, — отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Такие люди несут с собой целый букет патологий и, как следствие, будут хуже переносить COVID-19, что и подтверждает текущая статистика заболеваемости.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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