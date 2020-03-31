2020-03-31T14:10:34+03:00
Общество

Госдума изменила правила обязательного техосмотра

Теперь владельцы автомобилей от 10 лет должны проверять свой автомобиль ежегодно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума изменила правила обязательного техосмотраГосдума изменила правила обязательного техосмотраФото: Архив "КП"
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Госдума изменила правила обязательного техосмотра. Теперь владельцы автомобилей от 10 лет должны проверять свой автомобиль ежегодно, а для авто от 4 до 10 лет техосмотр необходимо проходить каждые два года.

В документе указано, что от прохождения техосмотра освобождаются легковые автомобили младше четырех, а не трех лет как было ранее.

Раньше проходить техосмотр автомобили от 3 до 7 лет должны были каждые два года, а старше 7 лет - ежегодно.

Напомним, ранее с 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре должно вступит разрешение, которое позволит ГИБДД аннулировать результаты ТО, в случаях, если автомобиль диагностику не проходил, либо проходит ее с нарушением установленных правил.

Кроме того, в новом законе предусмотрена фото-фиксация процесса диагностики машины, а также введение штрафа в размере двух тысяч рублей за управление автомобилем без ТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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