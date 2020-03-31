В Кремле назвали естественным расширение полномочий кабмина в борьбе с коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T15:51:33+03:00

Песков отметил, что менеджмент по коронавирусу осуществляется на именно уровне правительства

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Расширение полномочий правительства в рамках усилий по борьбе с коронавирусом и право кабмина вводить чрезвычайную ситуации является естественным. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что президент России Владимир Путин постоянно получает полною информацию по ситуации с коронавирусом, однако менеджмент по борьбе с инфекцией осуществляется именно на уровне правительства.

«Поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы все с вами проходим», - сказал он, отметив, что в данном случае за комментарием лучше обращаться в Госдуму и правительство.

Как писал сайт kp.ru, 31 марта Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении полномочий правительства в борьбе с коронавирусом. Документ наделяет российский кабмина правом вводить режим повышенной готовности или ЧС на территории всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU