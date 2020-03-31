2020-03-31T15:50:55+03:00
Общество

Дмитрий Аграновский об ужесточении наказаний за фейки об эпидемии: Недостоверная информация, как коронавирус, должна попасть под карантин

В Госдуме 31 марта одобрили введение штрафов и уголовной ответственности за недостоверную информацию об эпидемии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Распространение недостоверной информации о коронавирусе может дорого стоит как юрлицам, так и просто гражданамРаспространение недостоверной информации о коронавирусе может дорого стоит как юрлицам, так и просто гражданамФото: REUTERS
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В России ужесточили наказание за распространение фейков об эпидемии. Для граждан и юрдиц ввели штрафы и уголовную ответственность за публикацию ложной информации. Максимальное наказание можно понести, если ложная информация стала причиной смерти человека - виновника могут на 5 лет лишить свободы или оштрафовать на сумму в 2 миллиона рублей.

- За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет,- сообщают в Госдуме.

Такие меры адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский считает оправданными в условиях пандемии коронавируса.

- Фейки могут порождать панику, а в ситуации чрезвычайной борьба с паникой это одно из самых главных,- сказал kp.ru юрист. - Эти фейки могут распространяться неразумными людьми, к сожалению, они любят собирать и распространять разного рода зловещие слухи. Но часть людей действует умышленно.

По его мнению, недостоверная информация способна дестабилизировать обстановку в стране, причем это вероятно кому-то выгодно.

- В чрезвычайной ситуации власти делают свою работу, и наоборот все патриотически настроенные граждане должны помогать им держать ситуацию под контролем, а не распространять зловещие слухи. Я бы назвал фейки информационным коронавирусом, а в отношении недостоверной информации надо вводить такой карантин! Фейки это часть информационной войны, ответственность здесь нужна,-добавил эксперт.

В России число заразившихся коронавирусом достигло к 31 марта 2337 человек, из них 500 - новые случаи. Для сдерживания распространения коронавируса больше, чем в половине регионов России ввели по примеру Москвы режим изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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