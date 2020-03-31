2020-03-31T12:33:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в России на 31 марта 2020 года увеличилось на 500 человек

Скончались 8 пациентов с COVID-2019 - в Москве, Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенской областях. Сообщаем количество зараженных коронавирусом в России на 31 марта 2020 года
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Сообщаем количество зараженных коронавирусом в России на 31 марта 2020 годаСообщаем количество зараженных коронавирусом в России на 31 марта 2020 годаФото: REUTERS
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в России продолжает увеличиваться. По данным Оперативного штаба, за минувшие сутки на территории страны выявили 500 новых пациентов с COVID-2019 в 24 субъектах РФ.

Большинство заболевших находятся в больницах Москвы - 387 человек. 48 новых пациентов с коронавирусом под наблюдением врачей в Санкт-Петербурге, по 9 - в Дагестане и Свердловской области. По 6 - в Бурятии и Мурманской области. По 5 - в Татарстане и Пензенской области. Кроме того, новые случаи заражения подтверждены в Ленинградской, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Тюменской, Костромской, Нижегородской, Самарской, Иркутской и Магаданской областях, а также в Башкирии, Калмыкии, Крыму, Приморском и Алтайском крае.

«Всего в стране зарегистрировано 2337 заболевших в 73 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 121 человек», - сообщают в Оперативном штабе.

За последние сутки из больниц выписали 55 пациентов, переболевших коноравирусом. 42 из них в столице. Также выздоровевшие есть в Санкт-Петербурге, в Московской, Курганской, Ярославской, Ленинградской и Кировской областях, в Приморском, Красноярском крае и Краснодарском краях.

«Также за сутки зафиксировано 8 летальных случаев: 5 в Москве, 1 в Санкт-Петербурге, 1 во Владимирской области, 1 в Пензенской области. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев».

Напомним, что в Москве официально был введен режим самоизоляции. Сайт KP.RU уже описывал подробности действия новых правил - можно ли, к примеру, ездить на работу. Режим был введен в действие с 30 марта 2020 года. Вскоре его ввели в половине регионов нашей страны. В Москве, отметим, сутки назад было зафиксировано 212 новых случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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