Глава Минприроды предложил не открывать весенний сезон охоты из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T16:37:50+03:00

Рисков распространения коронавируса с прилетом пернатой дичи для людей нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Кобылкин сделал такое заявление в связи с угрозой распространения болезни

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Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин рекомендует главам субъектов РФ не открывать сезон весенней охоты в связи с ситуацией распространения коронавируса в стране.

- Для обеспечения режима самоизоляции, рекомендованного Правительством России, предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета ее в регионах в этом сезоне, - цитирует слова Кобылкина пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что установление таких мер ограничений не должно ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В частности, это относится к тем народам, которые постоянно проживают на этих территориях, чтобы не менять уклад их привычной жизни и ведения хозяйства.

Ранее Минприроды сообщало и подтверждает, что рисков распространения коронавируса с прилетом пернатой дичи для людей нет.

Напомним, в Москве, Московской области и ряде других регионов введен режим самоизоляции. Такие меры необходимы, чтобы минимизировать угрозу распространения заболевания среди населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU