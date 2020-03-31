2020-03-31T16:53:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Самарская область получит 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом

Такие цифры озвучил глава региона Дмитрий Азаров на заседании губдумы
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Горожан отправили на полную самоизоляцию.Горожан отправили на полную самоизоляцию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская область получит 1,2 млрд рублей на укрепление материально-технической базы больниц и развертывание новый койко-мест для тех, кто может заболеть коронавирусом. К 2 апреля будет готово 2,5 тыс. таких мест. Также из областного бюджета на формирование запаса лекарств и помощь больницам выделят 200 млн рублей. Также 12 марта в бюджет региона были внесены поправки, в соответствии с которыми дополнительно 600 млн. рублей направлены на заработную плату сотрудников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи.

- Как вы знаете, приняты дополнительные меры по введению специальных надбавок для врачей, медсестер и работников младшего медперсонала, которые работают в инфекционных отделениях, где уже есть инфицированные коронавирусной инфекцией, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним что с 31 марта в Самарской области введен режим более строгой самоизоляции граждан. Им предписывается не покидать свое жилье, если для этого нет насущной необходимости. Это сделано для того, чтобы остановить распространение коронавируса в Самарской области.

Сегодня в Самарской области 15 человек заразились коронавирусом, два человека были выписаны, так как полностью выздоровели.

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