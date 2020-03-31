2020-03-31T16:48:06+03:00
Общество

«Изолировался в своем кабинете»: Главврач больницы в Коммунарке подтвердил, что заболел коронавирусом

Денис Проценко временно переходит на дистанционную работу
Семен ЕЛЕНИН
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Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССДенис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко официально подтвердил, что у него диагностировали коронавирус. Он сообщил об этом на своей странице в соцсетях.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо».

При этом Проценко отметил, что на больничный он не уходит, а продолжит работу - «на удаленке».

«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций, - рассказал специалист. - Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело».

Очевидно, что меди заразился COVID-2019 от кого-то из своих пациентов. Несмотря на все меры предосторожности и спецзащиту.

Напомним, в Москве по состоянию на 31 марта коронавирус был выявлен у 1613 пациентов. В том числе у 387 человек - за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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