Максим Галкин ответил на слова Путина о себе: Президент знает, что я давно занимаюсь политической сатирой!

1 Апр 2020 2020-03-31T18:10:34+03:00

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В интервью, которое Президент России дал Андрею Ванденко (ТАСС), был вопрос о шутке Максима Галкина - «Путин это уже не фамилия, а профессия». Владимир Путин ответил, что «человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно». И добавил, что творчество Максима Галкина очень востребовано в нашей стране.

И эта шутка, и многие другие были частью выступлений юмориста в разных городах страны. Любительские видео фрагментов этих выступлений вызвали бурную реакцию в интернете в прошлом году, собрав множество просмотров, обсуждений и возмущений. Даже политики и политические обозреватели поминали эти высказывания Галкина.

В интервью «Комсомольской правде» Максим так ответил на вопрос, как он реагирует на такой ажиотаж вокруг себя и на слова Президента.

- Меня расстраивает, когда про меня говорят то, что правдой не является, - объяснил Максим. - А когда по каким угодно каналам до публики доносят то, что я реально говорю на концертах, я только рад. Это позволяет многим новым людям узнать меня с этой стороны. Ну и хорошо.

И если фрагменты моих выступлений кого-то зацепили, люди ими поделились, то я только рад, потому что это очень искренняя история. Но я совершенно не ожидал такого ажиотажа, потому что я занимаюсь политической сатирой очень давно. И я думаю, что и Владимир Владимирович замечал, что с первого года его президентства я это делаю, как делал и при Борисе Николаевиче. В меру своего понимания, что смешно, и над чем можно смеяться, а над чем нет. Вот и все. А тут заметили...

Наверное, все это можно объяснить нынешними реалиями. Политического юмора все меньше и меньше, в соседнем государстве президентом неожиданно стал юморист, наверное, из-за этих двух факторов про меня вспомнила та часть общества, которая до этого просто была не в курсе, чем я занимаюсь.

ИСТОЧНИК KP.RU