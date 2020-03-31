Власти Туркмении запретили слово "коронавирус"
Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", дабы уменьшить панику среди населения. Об этом сообщила организация "Репортеры без границ".
Теперь сотрудники государственных СМИ не могут использовать это слово в своих публикациях. Кроме того, оно было исключено из специальных брошюр, которые распространяют в школах, больницах и других общественных учреждениях. А граждане, обсуждающие коронавирус на улице, рискуют быть арестованными полицией.
К слову, по официальным данным, в Туркмении не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Напомним, по состоянию на 31 марта, во всем мире коронавирусом заболели более 700 тысяч человек. В России на данный момент зафиксировано 2337 случаев заболевания, 17 человек погибло. При этом, 121 смог полностью излечиться, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.
Для борьбы с пандемией коронавируса в половине регионов России был введен режим самоизоляциии. Первой такие меры предприняла Москва.
ИСТОЧНИК KP.RU