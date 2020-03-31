2020-03-31T18:05:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Туркмении запретили слово "коронавирус"

Теперь его не могут использовать сотрудники СМИ
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Туркмении запретили использовать слово "коронавирус"В Туркмении запретили использовать слово "коронавирус"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Туркмении запретили слово "коронавирус", дабы уменьшить панику среди населения. Об этом сообщила организация "Репортеры без границ".

Теперь сотрудники государственных СМИ не могут использовать это слово в своих публикациях. Кроме того, оно было исключено из специальных брошюр, которые распространяют в школах, больницах и других общественных учреждениях. А граждане, обсуждающие коронавирус на улице, рискуют быть арестованными полицией.

К слову, по официальным данным, в Туркмении не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 31 марта, во всем мире коронавирусом заболели более 700 тысяч человек. В России на данный момент зафиксировано 2337 случаев заболевания, 17 человек погибло. При этом, 121 смог полностью излечиться, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Для борьбы с пандемией коронавируса в половине регионов России был введен режим самоизоляциии. Первой такие меры предприняла Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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