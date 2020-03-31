31 Март 2020 2020-03-31T20:28:11+03:00

В России рассмотрят проект дистанционной регистрации смерти и рождения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Минюст России подготовил специальный проект о дистанционной регистрации смертей и рождений. Работу над новой формой оказания госуслуг было принято организовать по поручению Председателя Правительства РФ в связи с распространением коронавируса.

- Минюст России будет форсировать работу по внедрению возможности оказания госуслуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате в рамках реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Предполагается, что таким образом сервисы позволят организовать предоставление этих государственных услуг без личного посещения заявителями органов. Благодаря этому удастся сократить риски заражения covid-19 у населения.

Запуск суперсервиса «Рождение ребенка» в пилотном режиме планируется реализовать в ближайшее время.

В настоящее время граждане могут подать в форме электронных документов заявления о государственной регистрации рождения ребенка, заключении и расторжении брака, усыновление, установлении отцовства и смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU