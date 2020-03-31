В России рассмотрят проект дистанционной регистрации смерти и рождения
Минюст России подготовил специальный проект о дистанционной регистрации смертей и рождений. Работу над новой формой оказания госуслуг было принято организовать по поручению Председателя Правительства РФ в связи с распространением коронавируса.
- Минюст России будет форсировать работу по внедрению возможности оказания госуслуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате в рамках реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Предполагается, что таким образом сервисы позволят организовать предоставление этих государственных услуг без личного посещения заявителями органов. Благодаря этому удастся сократить риски заражения covid-19 у населения.
Запуск суперсервиса «Рождение ребенка» в пилотном режиме планируется реализовать в ближайшее время.
В настоящее время граждане могут подать в форме электронных документов заявления о государственной регистрации рождения ребенка, заключении и расторжении брака, усыновление, установлении отцовства и смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU