Почти две тысячи россиян вернутся на родину 31 марта

31 Март 2020 2020-03-31T21:39:06+03:00

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Во вторник, 31 марта, на родину должны вернуться почти 2 тысячи россиян. Власти РФ планируют забрать граждан с Филиппин, из Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии и Мексики. Об этом сообщает Росавиация.

- Для вывоза россиян по согласованию с правительством РФ 31 марта планируется доставить 1947 человек, из них 535 человек в аэропорты, расположенные в регионах", - говорится в сообщении.

Во Владивосток из Филиппин авиакомпанией "Якутия" уже доставлены в 170 человек. Также S7 планирует доставить наших граждан из Вьетнама в Новосибирск. Число россиян, которые готовы к вылету - более 200. Покинуть Таиланда с прибытием в аэропорту Иркутска готовы 163 человека.

Авиакомпанией "Аэрофлот" будут доставлены из Таиланда в Москву 402 человека, из Денпасара - 417 человек. "Россия" доставит из Гоа 133 человека. Azur Air из Канкуна - 460 человек.

Также сообщается, что на среду, 1 апреля, Росавиация планирует вывезти граждан РФ на родину шестью рейсами - из Индии, Туниса и Таиланда.

Решения по приоритетным направлениям для включения в план вывоза россиян рабочая группа Федерального агенства воздушного транспорта принимает с учетом данных МИД РФ и отечественных авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU