У всех умерших от коронавируса в Москве были сопутствующие заболевания

31 Март 2020 2020-04-01T00:08:36+03:00

В Москве скончались пять пациентов с подтвержденным коронавирусом Фото: REUTERS

Об этом рассказали в столичном оперативном штабе, уточнив, что скончались пять пациентов в возрасте от 61 до 74 лет

Изменить размер текста: A A

В Москве от вызываемой коронавирусом COVID-19 пандемии нового типа скончались пять пожилых пациентов в возрасте от 61 до 74 лет, причем у всех них были сопутствующие заболевания.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что умершие страдали кардиосклерозом, гипертонической болезнью, ХОБЛ, у троих из них был сахарный диабет, а у одной из пациенток было еще и онкологическое заболевание.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам и гостям столицы о необходимости неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, это важно для их собственной безопасности.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, всего в Москве COVID-2019 диагностировали у более чем 1600 человек. Среди тех, у кого тест на коронавирус показал положительный результат, оказался главный врач специализированной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мишустин призвал ввести самоизоляцию по всей России и одобрил штрафы для нарушителей

Руководители регионов должны проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU