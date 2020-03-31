У всех умерших от коронавируса в Москве были сопутствующие заболевания
В Москве от вызываемой коронавирусом COVID-19 пандемии нового типа скончались пять пожилых пациентов в возрасте от 61 до 74 лет, причем у всех них были сопутствующие заболевания.
Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что умершие страдали кардиосклерозом, гипертонической болезнью, ХОБЛ, у троих из них был сахарный диабет, а у одной из пациенток было еще и онкологическое заболевание.
Оперативный штаб напоминает всем москвичам и гостям столицы о необходимости неукоснительно соблюдать режим самоизоляции, это важно для их собственной безопасности.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, всего в Москве COVID-2019 диагностировали у более чем 1600 человек. Среди тех, у кого тест на коронавирус показал положительный результат, оказался главный врач специализированной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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