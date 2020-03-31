2020-03-31T20:25:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 31 марта 2020: COVID-2019 нашли у главврача больницы в Коммунарке и еще 387 человек, следующие 3 месяца горожане не платят за капремонт

«Комсомолка» собрала самую важную информацию за день
Семен ЕЛЕНИН
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Проценко заявил, что во время собственного лечения продолжит работать - на удаленке. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССПроценко заявил, что во время собственного лечения продолжит работать - на удаленке. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве продолжает увеличиваться. 29 марта врачи за сутки диагностировали COVID-2019 у 197 человек, 30-го - у 212, сегодня - уже у 387. Еще раз: речь идет о суточной статистике.

Одна из главных невеселых новостей вторника - положительный тест на коронавирусную инфекцию сдал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Этот медцентр, напомним, сейчас является главным форпостом борьбы с коронавирусом - сюда обычно привозят самых сложных пациентов.

Сам доктор Проценко заявил, что во время собственного лечения продолжит работать - на удаленке.

«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций, - написал специалист на своей страничке в Фейсбуке. - Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело».

Но есть и хорошие новости: за сутки из столичных больниц выписали сразу 42 человек, победивших коронавирус. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 70. Общее число зафиксированных случаев COVID-2019 в Москве - 1613.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что жители столицы освобождаются на три месяца от платы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Мораторий будет действовать с 1 апреля по 1 июля 2020 года.

А мы в свою очередь подсчитали, что будет с квартплатой в Москве на время карантина из-за коронавируса. Переплатим или как?

Чтобы не допустить проникновения коронавируса в столичные следственные изоляторы, ФСИН принял решение, что новых арестантов будут принимать только один СИЗО из восьми. А еще временно запрещены посылки от родни и встречи с адвокатами. Сотрудники изоляторов будут заступать на 14-дневные смены, на протяжении этого времени они не будут покидать территорию СИЗО.

Сегодня корреспондент «Комсомолки» Павел Клоков прогулялся по центру Москвы и был в шоке. На улицах полнейшая тишина и почти нет прохожих. Впрочем, в условиях карантина это очень даже прекрасно.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

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