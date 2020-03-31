В Москве за день скончались еще пять пациентов с коронавирусом

За минувший день в столичных больницах умерли пять пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19 - новый вирус стал причиной пневмонии. Об этом сообщают в пресс-службе Оперативного штаба Москвы по коронавирусу.

По словам специалистов, все пятеро были пожилыми - в возрасте от 61 года до 74 лет. Четверо из пяти находились на искусственной вентиляции легких.

«Все пациенты имели сопутствующие заболевания, - рассказали в Оперативном штабе. - Среди них - кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких, - Авт.). Трое страдали сахарным диабетом. Одна из пациенток имела онкологические заболевания».

Таким образом, число умерших в Москве от коронавируса с начала эпидемии выросло до 16 человек. (По стране уже 23 случая с летальным исходом). Всего в столице COVID-2019 диагностировали у более чем 1600 человек. Сегодня стало известно, что среди сдавших положительный тест на коронавирус оказался главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Специалист принял решение уйти в режим самоизоляции в своем рабочем кабинете - чтобы продолжать выполнять свою работу удаленно.

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