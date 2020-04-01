Трамп: Из-за коронавируса в США следующие две недели будут очень тяжелыми

1 Апр 2020 2020-04-01T01:26:01+03:00

А потом, по словам главы Белого дома, американцы «увидят свет в конце тоннеля»

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Американцев из-за распространения коронавируса COVID-19 в стране ждут очень «тяжелые и болезненные» две недели, однако потом станет полегче. Об этом предупредил сограждан президент США Дональд Трамп.

«Нас ждут очень тяжелые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты, мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели», - заявил Трамп журналистам на брифинге в Белом доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU