ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 414 тысяч

26 Март 2020 2020-03-26T00:48:47+03:00

За последние сутки о первых случаях заражения сообщили еще две страны – Лаос и Ливия

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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось почти на 42 тысячи. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на среду, 25 марта, в общей сложности в свыше 170 странах с начала вспышки заболевания медики зафиксировали 414179 подтвержденных случаев заражения, причем 220516 из них – в Европе.

От пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус, во всем мире за сутки скончались 2202 человека (из них 1797 в европейских странах), общее число умерших возросло до 18440 (в том числе 11986 в Европе).

Кроме того, в ежедневном отчете Организации отмечается, что 25 марта о первых случаях заражения сообщили еще две страны – Лаос и Ливия.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ВОЗ не исключили, что Соединённые Штаты могут превратиться в новый очаг распространения COVID-19. Между тем, Китай, откуда началось распространение заболевания, справился со вспышкой коронавируса: в стране выздоровели около 90% зараженных. Ведущие специалисты КНР уверены, что если во всех странах мира будут следовать инструкциям ВОЗ и примут необходимые меры борьбы с инфекцией, то пандемия COVID-19 может закончиться уже к июню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU