Коронавирус в Италии: Lamborghini начинает выпуск медицинских масок

1 Апр 2020 2020-04-01T02:23:34+03:00

В связи со вспышкой коронавируса в Италии компания намерена переоборудовать несколько своих цехов и производить до тысячи масок в день

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В связи со вспышкой коронавируса COVID-19 в Италии автомобильная компания Automobili Lamborghini объявила, что решила наладить выпуск медицинских масок и защитных экранов для лица. Для этого производитель спортивных каров переоборудует несколько цехов на своем заводе под Болоньей в северной области Эмилия-Романья, а средства защиты будет передавать местной больнице Сант'Орсола-Мальпиги. В компании обещают производить до тысячи масок в день.

Генеральный директор Lamborghini Стефано Доменикали пояснил, что страна оказалась в чрезвычайной ситуации, и компания решила внести «конкретный вклад» в борьбу с распространением коронавируса, а больница в Болони была выбрана, потому что это медицинское учреждение, «с которым у нас сложились многолетние сотруднические отношения».

Карта распространения коронавируса

«Мы победим в этой войне вместе, работая в союзе, поддерживая тех, кто находится на передовых битвы с этой пандемией каждый день», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне итальянские власти продлили карантин в стране до 12 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU