2020-04-01T03:53:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В США ждут самолет с медоборудованием из России уже 1 апреля

Американские власти намерены сразу же задействовать присланное оборудование
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В Белом доме ожидают, что самолет с медицинским оборудованием из России прибудет в Соединенные Штаты уже в среду, 1 апреля. Об этом сообщил журналистам представитель американской администрации, добавив, что власти США намерены задействовать присланное оборудование сразу же, без промедления.

Он также пообещал, что и Вашингтон по мере возможности будут помогать другим странам бороться с распространением коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Россия в качестве помощи в борьбе с пандемией COVID-19 прислала Соединенным Штатам «очень большой самолет» с медицинским оборудованием.

«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи. Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования. Это очень мило», - сказал американский лидер журналистам.

Позже он объявил, что Штаты помогут Италии бороться с коронавирусом Италии и передадут специалистам европейской страны «медицинские принадлежности примерно на 100 миллионов долларов»

10 шагов по профилактике коронавируса.

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Предыдущие шесть модификаций вируса были известны десятки лет, но чтобы вызвать глобальную пандемию, им не хватало одной мутации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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