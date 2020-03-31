Трамп пообещал премьеру Италии помощь в борьбе с коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T06:02:43+03:00

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Президент США Дональд Трамп в беседе с итальянским премьером Джузеппе Конте пообещал, что Соединенные Штаты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19, передадут Италии медицинские принадлежности на 100 миллионов долларов.

О телефонном разговоре с премьер-министром Италии американский лидер сам рассказал журналистам, отметив, что у Штатов «есть дополнительные ресурсы» и продукция медицинского назначения, в которых стране «не нуждается».

«Мы отправим им в Италию медицинские принадлежности примерно на 100 миллионов долларов», - заявил он.

Какими именно принадлежностями американцы поделятся с итальянцами, Трамп уточнять не стал. Сказал только, что их можно использовать в больницах, в том числе в операционных, передает ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп на брифинге в Белом доме объявил журналистам, что Россия прислала Штатам «очень большой самолет» с медицинским оборудованием.

К слову, в Италии с начала вспышки коронавируса зарегистрировано рекордно низкое число новых случаев заражения – 1648. Обычно медики за день выявляли более трех тысяч новых инфицированных. Общее число заразившихся в стране составило 101 739 человек. А в США, между тем, как раз наоборот: за сутки впервые за все время пандемии скончались свыше 500 человек, общее число смертей из-за коронавируса в Штатах приближается к трем тысячам, зафиксировано свыше 160 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5,6 тысячи инфицированных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU