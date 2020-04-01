Психологи МЧС советуют на карантине из-за коронавируса читать поменьше эмоциональных новостей
Специалисты объясняют, что необходимость находиться дома может являться источником стресса и тревоги
Психологи МЧС советуют россиянам сократить просмотр эмоциональных новостейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Психологи советуют россиянам во время карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, поменьше читать «эмоционально заряженных новостей», потому что резкое изменение привычного уклада жизни, необходимость находиться в самоизоляции дома и без того могут быть источником стресса и тревоги.
Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались
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ИСТОЧНИК KP.RU
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