2020-04-01T03:47:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Психологи МЧС советуют на карантине из-за коронавируса читать поменьше эмоциональных новостей

Специалисты объясняют, что необходимость находиться дома может являться источником стресса и тревоги
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Психологи МЧС советуют россиянам сократить просмотр эмоциональных новостейПсихологи МЧС советуют россиянам сократить просмотр эмоциональных новостейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Психологи советуют россиянам во время карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, поменьше читать «эмоционально заряженных новостей», потому что резкое изменение привычного уклада жизни, необходимость находиться в самоизоляции дома и без того могут быть источником стресса и тревоги.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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