Психологи МЧС советуют на карантине из-за коронавируса читать поменьше эмоциональных новостей

1 Апр 2020 2020-04-01T03:47:04+03:00

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Психологи советуют россиянам во время карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, поменьше читать «эмоционально заряженных новостей», потому что резкое изменение привычного уклада жизни, необходимость находиться в самоизоляции дома и без того могут быть источником стресса и тревоги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU