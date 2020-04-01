2020-04-01T07:32:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Страны ЕАЭС ввели запрет на экспорт муки, круп и ряда других продуктов

Ограничения позволят обеспечить население достаточным количеством товаров в ситуации с коронавирусом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят до 30 июняЭкспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят до 30 июняФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила ввести второй пакет мер по временному запрету на вывоз ряда продуктов из стран ЕАЭС. Речь идет о репчатом луке, чесноке, репе, рисе, гречихе, другой крупе, а также муке грубого помола и гранулах из зерна злаков.

Ограничения начнут действовать со дня вступления документа в силу - это десять дней с даты его публикации на сайте комиссии. Их снимут 30 июня.

"Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в пресс-релизе.

Стоит отметить, что 24 марта коллегия ЕЭК уже объявляла о введении временного запрета на вывоз из стран ЕАЭС ваты, марли, бинтов, медицинских масок, полумасок, масок-респираторов, фильтров для средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бахил и других подобных видов одежды.

Сайт kp.ru писал, что на 31 марта в России насчитывалось более 2,3 тысячи пациентов с коронавирусом. Всего по миру зараженных свыше 700 тысяч.

Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителей итальянской Феррары может быть иммунитет к коронавирусу
США почти исчерпали национальный запас защитных масок и халатов
Страны ЕАЭС ввели запрет на экспорт муки, круп и ряда других продуктов
Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус
Антонов: Россия надеется, что саммит «пятерки» ООН позволит отказаться от «конфронтационного мышления»
Из Индии из-за коронавируса эвакуировали более тысячи россиян
В США обнаружили тоннель с запасами наркотиков на 30 милионов долларов
С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии
Число умерших от коронавируса в Нью-Йорке возросло до 1096
CNN: число жертв коронавируса в США может превысить потери во Вьетнамской войне
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с зараженного коронавирусом авианосца
Психологи МЧС советуют на карантине из-за коронавируса читать поменьше эмоциональных новостей
В США ждут самолет с медоборудованием из России уже 1 апреля
Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня
Белый дом: От коронавируса в США могут умереть до 200 тысяч человек
США обсудят цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией
Коронавирус в Италии: Lamborghini начинает выпуск медицинских масок
Трамп: Из-за коронавируса в США следующие две недели будут очень тяжелыми
Максим Галкин ответил на слова Путина о себе: Президент знает, что я давно занимаюсь политической сатирой!
Максим Галкин: Очень переживаю, что коллеги легкомысленно относятся к карантину
Украина начала применять 65-процентную спецпошлину на электроэнергию и уголь из России
Квентин Тарантино пишет рецензии на классические фильмы
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч