Страны ЕАЭС ввели запрет на экспорт муки, круп и ряда других продуктов

1 Апр 2020 2020-04-01T07:32:48+03:00

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Коллегия Евразийской экономической комиссии решила ввести второй пакет мер по временному запрету на вывоз ряда продуктов из стран ЕАЭС. Речь идет о репчатом луке, чесноке, репе, рисе, гречихе, другой крупе, а также муке грубого помола и гранулах из зерна злаков.

Ограничения начнут действовать со дня вступления документа в силу - это десять дней с даты его публикации на сайте комиссии. Их снимут 30 июня.

"Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в пресс-релизе.

Стоит отметить, что 24 марта коллегия ЕЭК уже объявляла о введении временного запрета на вывоз из стран ЕАЭС ваты, марли, бинтов, медицинских масок, полумасок, масок-респираторов, фильтров для средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бахил и других подобных видов одежды.

Сайт kp.ru писал, что на 31 марта в России насчитывалось более 2,3 тысячи пациентов с коронавирусом. Всего по миру зараженных свыше 700 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766831" frameborder="0"></iframe> Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU