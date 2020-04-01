Цены на молочную продукцию вырастут на 7-12%
В ближайшие два-три месяца в России вырастут цены на молочную продукцию. Увеличение составит в среднем 7-12%. Причиной станет реакция производителей на колебания курсов валют. Об этом сообщила член Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова.
По ее словам, значительное влияние будет оказано на ту часть производства, которая зависит от импорта. Например, доля ввезенной в страну закваски на российском рынке составляет 50%. Ее используют при производстве сыров, творога, простокваши, сметаны, йогуртов, ряженки. Также в цены закладываются закупки зарубежного оборудования, передают "Известия".
Марина Петрова подчеркнула, что стоимость продукции будет расти неравномерно. Меньше всего подорожает питьевое молоко - на 3-5%. Кисломолочные продукты вырастут в цене чуть больше — на 5–7%. Сильнее всего изменится стоимость сыра и сливочного масла - подорожание составит около 10-12%.
Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от уровня реальных доходов населения, продолжительности связанного с коронавирусом карантина и корректировки мировых цен на нефть.
По словам же вице-премьера России Виктории Абрамченко. пиковый спрос на продукты со стороны населения уже пройден. Ситуация стабильна и постоянно контролируется в режиме онлайн. Регионы формируют как минимум двухмесячный запас продовольствия.
Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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