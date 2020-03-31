Хлеб привезут, но через неделю: Службы доставки оказались не готовы к работе в условиях карантина

Нет человека более дисциплинированного, чем я. Сказали власти в карантин – тут же подчинился. Уточнили, чтобы никуда не выходил из дома – взял под козырек. Тем более, что возраст уже за 60 и сопутствующие ему недуги имеются - как результат неупорядоченного бытия и прочих излишеств бурной молодости.

Так несколько дней и пребываю в запертой квартире с протертыми спиртовыми салфетками ручками на входной двери. Смотрю телевизор, читаю книги и просто отсыпаюсь за весь многолетний недосып суетной репортерской жизни.

Но есть-пить-то надо! Невеликие припасы подходят к концу. Хлеба вон осталась последняя корочка.

Ну а раз самому на улицу нельзя… Значит, нужно обратиться к широко разрекламированным сервисам доставки, которые благодаря коронавирусу переживают сейчас небывалый расцвет.

Нет, мне не нужна ресторанная еда – она пенсионеру явно не по карману. И все эти суши, роллы, пицца и осетинские пироги тоже мимо. А требуются просто молоко, творог, сметана, хлеб и свежие овощи. Вот их-то и закажу.

«ГЛОБУС» КРУТИТСЯ-ВЕРТИТСЯ

В сети гипермаркетов «Глобус» - ближайший от моего дома в Строгине километрах в трех-четырех – есть своя служба доставки, которой я в былые времена пользовался пару раз. Но только не в этот! Набираю на сайте «Глобуса» полную корзину всякой едальной всячины – ассортимент у них отличный, но сайт мне хладнокровно сообщает: все интервалы доставки на ближайшие семь дней – на неделю вперед! – заняты.

Звоню по телефону в службу поддержки. Девушка на том конце мобильного провода любезно объясняет: нагрузка на доставку выросла многократно, в несколько раз. Сил не хватает. Но есть вариант: заранее собрать на сайте корзину, а с нуля часов следующего дня, ну или после часа ночи – это пока неясно, пытаться поймать свободное окно. Вдруг кто-то из клиентов откажется. Только нужно постоянно обновляться…

Всю следующую ночь играю в догонялки: повезет - не повезет. Тщетно. Не повезло. Этак можно ведь и с голоду помереть.

Тот же результат – отрицательный - ждал меня и в других сетевых продмагах…

«ЛЕНТОЧКА» ЗАКРУТИЛАСЬ, «УТКОНОС» НЕ УСПЕВАЕТ

Регистрируюсь в доставочном сервисе «Ленточка» (обслуживает торговые сети «Лента», «ЕвроСПАР», «Ашан» и прочие – все они есть в доступной близости к моему дому). Зря я это делаю – оказывается, на мой адрес этот сервис продукты не доставляет. Говорят, пока не все московские районы им охвачены, мое Строгино на этой карте – белое пятно.

Обращаюсь в службу доставки «Утконос» - им я раньше тоже несколько раз пользовался. «Утконос» зашивается: в графе «время доставки» уже которые сутки пишется: «нет доступных интервалов».

В интернет-магазине «Озон» мне сообщают, что «курьеры перегружены», в службе «Самокат» пишут: «К сожалению, мы пока не доставляем к вам». Не обрадовал и «СберМаркет», отрезав: «нет доступных интервалов».

ЛАВКА С ЦЕНАМИ БУТИКА

Сосу кулак и кусаю локоть. Но тут вспоминаю: есть же два несомненных лидера такого сервиса! Кто, если не они? Уж эти-то не подведут мои ожидания…

Захожу в одно из подразделений интернет-гиганта, которое как раз специализируется на доставке продуктов. Выбор предлагаемой еды крайне скуден – по два-три наименования максимум. А вот цены! Набираю в корзину два килограмма помидоров и килограмм огурцов, плюс 70-граммовый пучок кинзы. Высвечивается сумма – 1250 рублей. Однако! Это не только пенсионеру, но и менеджеру среднего звена на удаленке не потянуть.

В сервисе Delivery Club любезно предлагают окрестные, и не только, рестораны и элитные гастрономические бутики с временем доставки от 40 минут до двух с половиной часов, а вот насчет хлеба-молока и прочей повседневной пищи нашей полный провал.

ТОЛЬКО СОЦЗАЩИТА И ВОЛОНТЕРЫ!

Получается, вся отданная на откуп частной инициативе сфера доставки, которой в столице так гордились, в условиях чрезвычайных не просто не справляется с заказами. Эти сервисы оказались маломощны, чтобы отреагировать на резко возросший при карантине спрос. Теперь там срочно набирают штат курьеров, комплектовщиков и иных специалистов, но темпы роста явно отстают от потребностей.

Понятно, что эректильную дисфункцию доставочных служб со временем вылечат. Всё у них наладится и все они – за исключением тех, что умрут от перенапряжения, - станут героями и гигантами. Дайте только срок.

Но сейчас-то что делать тем москвичам, кому выход из дома запрещен? То есть миллионной армии пожилых людей и людей с хроническими недугами, многодетным и одиноким матерям, инвалидам и прочим изгоям из группы риска…

И вот тут-то - как ответ всем тем, кто обвинял государство и власть в раздутом бюрократическом аппарате и чрезмерном огосударствлении всего и вся, - вдруг появляется спасительная рука этого монстра. Этого страшного чудища. Которое приходит на подмогу к таким, как я, и мне подобным.

Да, возможно, затраты на содержание его штата в мирное время чрезмерны и обременительны, но – вот ведь удивительно! – в условиях чрезвычайного положения именно государственная, а не частная машина оказалась куда эффективней.

Набираю номер горячей линии Комплекса социального развития города Москвы – обязательно запишите номер: +7495-870-45-09 – и оформляю заявку на доставку продуктов. Занимает это минуты три.

Еще через десять минут мне перезванивает социальный работник из соцслужбы моего района. Записывает, что именно нужно купить в магазине, и через полтора часа доставляет всё по списку. Совершенно бесплатно. Четко, спокойно и без пены.

Героические вообще люди! Хотя соцработникам сейчас пришли на помощь волонтеры, они тоже загружены под завязку. Поэтому еду я заказал на неделю вперед. Чтобы лишний раз их не дергать.

А частные доставочные сервисы пусть, конечно, растут и развиваются. Но пока они даже не в возрасте младших школьников…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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