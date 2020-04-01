2020-04-01T09:31:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре всем россиянам поручили соблюдать дистанция больше метра

Исключения сделали только для поездок такси
Ася КУЗНЕЦОВА
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Соблюдать дистанцию попросили всех россиян специалисты РоспотребнадзораСоблюдать дистанцию попросили всех россиян специалисты РоспотребнадзораФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роспотребнадзор обязал всех россиян соблюдать между собой дистанцию не менее одного метра во всех общественных местах, кроме такси. Об этом следует из постановления главы ведомства Анны Поповой.

- Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - сказано в постановлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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