2020-04-01T11:22:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 93% зараженных коронавирусом в Китае полностью выздоровели

В больницах страны остаются 2004 пациента с диагнозом COVID-19
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусомВ Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусомФото: REUTERS
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В Китае продолжает увеличиваться число людей, которые выздоровели после заражения новым типом коронавируса.

На среду, 1 апреля, в больницах страны остаются всего 2004 пациента с диагнозом COVID-19. При этом 93,5% всех инфицированных уже выписались. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае насчитывается 81,5 тысячи случаев заражения. Выздоровели более 76 тысяч человек. Большинство инфицированных пациентов приходится на провинцию Хубэй, откуда началось распространение заболевания.

Сайт kp.ru писал, что снижение числа активных случаев заражения начало наблюдаться еще в прошлом месяце. Тем временем Соединенные Штаты стали первыми по количеству инфицированных коронавирусом граждан, а вот смертность выше всего в Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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