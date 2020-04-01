Более 93% зараженных коронавирусом в Китае полностью выздоровели

1 Апр 2020 2020-04-01T11:22:00+03:00

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В Китае продолжает увеличиваться число людей, которые выздоровели после заражения новым типом коронавируса.

На среду, 1 апреля, в больницах страны остаются всего 2004 пациента с диагнозом COVID-19. При этом 93,5% всех инфицированных уже выписались. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае насчитывается 81,5 тысячи случаев заражения. Выздоровели более 76 тысяч человек. Большинство инфицированных пациентов приходится на провинцию Хубэй, откуда началось распространение заболевания.

Сайт kp.ru писал, что снижение числа активных случаев заражения начало наблюдаться еще в прошлом месяце. Тем временем Соединенные Штаты стали первыми по количеству инфицированных коронавирусом граждан, а вот смертность выше всего в Италии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU