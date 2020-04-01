2020-04-01T12:02:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Россияне на карантине будут обязаны заполнять журнал о самочувствии

Их также обяжут подтверждать своё нахождение дома
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мишустин рассказал, что россияне на карантине будут обязаны заполнять журнал о самочувствии самостоятельноМихаил Мишустин рассказал, что россияне на карантине будут обязаны заполнять журнал о самочувствии самостоятельноФото: REUTERS
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Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что россияне на карантине будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о своём самочувствии и подтверждать своё нахождение дома.

Все, кого отправили на карантин из-за коронавируса, будут обязаны заполнять данные о своём самочувствии в личном кабинете на едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в России ежесуточно проводят порядка 36 тысяч анализов на коронавирус. За исследование взятых у пациентов материалов отвечают 95 лабораторий, которые расположены по всей стране. Об этом Мишустин сообщил 1 апреля на открытии заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Он также отметил, что в России активно расширяется производство отечественных систем диагностики заболевания и привлекаются коммерческие лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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