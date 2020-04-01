2020-04-01T11:52:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В России ежедневно делают около 36 тысяч анализов на коронавирус

Работа возложена на 95 лабораторий, которые находятся по всей стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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К проведению тестов привлекаются коммерческие лабораторииК проведению тестов привлекаются коммерческие лабораторииФото: REUTERS
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В России ежесуточно делают около 36 тысяч анализов на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19. За исследование взятых у пациентов материалов отвечают 95 лабораторий, которые расположены по всей стране. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, работают 95 лабораторий Роспотребнадзора", - сказал глава правительства на открытии заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его словам, в стране также активно расширяется производство отечественных систем диагностики заболевания, привлекаются коммерческие лаборатории, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала делать тесты на коронавирус, в первую очередь, тем гражданам, которые недавно вернулись из-за границы и имеют симптомы ОРВИ. Остальным, по ее словам, следует воздержаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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