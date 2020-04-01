В России ежедневно делают около 36 тысяч анализов на коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T11:52:56+03:00

Работа возложена на 95 лабораторий, которые находятся по всей стране

Изменить размер текста: A A

В России ежесуточно делают около 36 тысяч анализов на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19. За исследование взятых у пациентов материалов отвечают 95 лабораторий, которые расположены по всей стране. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, работают 95 лабораторий Роспотребнадзора", - сказал глава правительства на открытии заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его словам, в стране также активно расширяется производство отечественных систем диагностики заболевания, привлекаются коммерческие лаборатории, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала делать тесты на коронавирус, в первую очередь, тем гражданам, которые недавно вернулись из-за границы и имеют симптомы ОРВИ. Остальным, по ее словам, следует воздержаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU