2020-04-01T12:28:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у троих монахов Афона выявили коронавирус

Все они недавно посещали Великобританию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Коронавирусом заразились еще трое афонских монаховКоронавирусом заразились еще трое афонских монаховФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Еще трое афонских монахов заразились коронавирусом. Все они ездили недавно в Великобританию вместе с ранее заболевшим 55-летним монахом монастыря Ксенофонт. Всем заболевшим от 40 до 55 лет. Они были экстренно госпитализированы.

«Они госпитализированы в больнице Гиппократа в Салониках и будут немедленно переведены в АХЕПА (больница выделенная для инфецированных коронавирусом в Солониках – прим.ред.)», - рассказал руководитель центра здоровья Святой горы в Карее Константинос Дукуслис.

Напомним, четверо монахов вместе посещали Англию и Шотландию по приглашению архиепископа Фиатирского и Великобританского Никиты и приносили для поклонения мощи Святого Георгия из Ксенофонтского монастыря. После возвращения все они были помещены на карантин в отдельное жилище возле монастыря, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что во всех афонских монастырях в ночь с 28 на 29 марта прошла молитва. Монахи просили избавить мир от коронавируса. Прошли молебны перед мощами святых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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