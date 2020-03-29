Как старцы с Афона советуют остановить коронавирус

Много историй о чудесах приходит из монастырей с горы Афон. И большинство из них повествуют, как победить коронавирус. Вот одно из последних сообщений, которое гуляет в соцсетях:

«Святые отцы горы Афон призывают всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как был отслужен Параклис Божей Матери и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе».

Опубликовал эту запись даже украинский боксер Василий Ломаченко. Но спустя некоторое время картинку из аккаунта стер. Проверить «советы старцев» взялось греческое церковное издание «Romfea». Представители Афона назвали эту историю фейком и попросили публиковать только официальные заявление, а не слухи.

А вот настоящие новости со Святой Горы. Во-первых, въезд туда для паломников ограничен до конца месяца. Во-вторых, у одного из насельников монастыря Ксенофонт обнаружили коронавирус. Мужчине 60 лет. Он недавно вернулся из Великобритании. Монах уже доставлен в больницу.

В-третьих, во всех афонских монастырях с 28 на 29 марта прошла ночная молитва. Монахи просили Бога избавить мир от коронавируса. Также прошли молебны перед мощами святых. В-четвертых, Священный Кинот призвал всех к покаянию, которое особенно важно в дни Великого поста.

Ну а для православных, которые живут в России, Патриархия тоже разработала советы по борьбе с коронавирусом. Для начала — это инструкция поведения в храме: иконы дезинфицировать, крест не целовать, лжицу после причасти протирать спиртом. А еще Святейший Патриарх Кирилл согласовал две молитвы. Их верующие читают в храмах и дома, чтобы остановить коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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