Главврачу больницы в Коммунарке предложили присвоить звание героя РФ
Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин предложил присвоить звание героя России Денису Проценко - главному врачу больницы в Коммунарке, в которую свозят тяжелобольных пациентов с новым типом коронавируса.
Сайт kp.ru писал, что в конце марта медик сам подхватил это опасное заболевание, однако даже во время самоизоляции продолжил работать из кабинета.
"Его заражение стало не следствием врачебной халатности, а результатом врачебной самоотверженности в форс-мажорных обстоятельствах. Сегодня сотни известных мне людей молятся за то, чтобы он выздоровел", - приводятся слова правозащитника на сайте СПЧ.
Андрей Бабушкин подчеркнул, что знает Дениса Проценко как прекрасного специалиста и "самоотверженного организатора здравоохранения", а потому считает его достойным звания Героя.
"Считаю, что Совет по правам человека должен обратиться к Президенту России с просьбой", - заключил член СПЧ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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