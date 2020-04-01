Главврачу больницы в Коммунарке предложили присвоить звание героя РФ

1 Апр 2020 2020-04-01T13:15:57+03:00

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Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин предложил присвоить звание героя России Денису Проценко - главному врачу больницы в Коммунарке, в которую свозят тяжелобольных пациентов с новым типом коронавируса.

Сайт kp.ru писал, что в конце марта медик сам подхватил это опасное заболевание, однако даже во время самоизоляции продолжил работать из кабинета.

"Его заражение стало не следствием врачебной халатности, а результатом врачебной самоотверженности в форс-мажорных обстоятельствах. Сегодня сотни известных мне людей молятся за то, чтобы он выздоровел", - приводятся слова правозащитника на сайте СПЧ.

Андрей Бабушкин подчеркнул, что знает Дениса Проценко как прекрасного специалиста и "самоотверженного организатора здравоохранения", а потому считает его достойным звания Героя.

"Считаю, что Совет по правам человека должен обратиться к Президенту России с просьбой", - заключил член СПЧ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770033" frameborder="0"></iframe> У главврача больницы в Коммунарке - коронавирус.Никто не застрахован! У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU