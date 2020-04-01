Закон об онлайн-продаже лекарств в России приняли в Госдуме

1 Апр 2020 2020-04-01T13:36:26+03:00

В условиях чрезвычайной ситуации в России можно будет дистанционно приобретать даже рецептурные препараты, благодаря закону об онлайн-продаже лекарств

Изменить размер текста: A A

Государственная дума России приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях чрезвычайной ситуации. Решение было вынесено на пленарном заседании нижней палаты парламента в среду, 1 апреля, во втором, основном чтении.

Необходимость в документе возникла на фоне распространения нового коронавирусного заболевания. Люди смогут реже выходить на улицу и соблюдать режим самоизоляции, если некоторые препараты, в том числе рецептурные, им смогут доставлять домой или в ближайшие аптеки. Сайт kp.ru писал, что мера принята, в частности, для защиты уязвимых групп граждан - хронически больных и инвалидов.

Ранее Госдума вернула законопроект во второе чтение, чтобы доработать его с учетом поправки о продаже лекарств по рецепту. Также из документа изъяли положение о том, что новые правила начнут действовать лишь с 2022 года. Теперь они вступят в силу сразу после опубликования закона, но действовать будут лишь до конца 2020-го.

При этом дистанционно торговать рецептурными препаратами можно лишь в условиях сложной обстановки. Исключения - лекарства предметно-количественного учета, психотропы, наркотические и спиртосодержащие более 25%. Их продавать онлайн будет нельзя вовсе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU