2020-03-17T17:20:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин разрешил онлайн-продажу безрецептурных лекарств

Доставка медикаментов на дом позволит снизить риски заражения коронавирусом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Решение принято с целью недопущения распространения коронавируса Covid-19.

Онлайн-продажи препаратов с доставкой на дом позволят минимизировать риски заражения, ограничив контакты пациентов с продавцами. Это касается, в частности, уязвимых групп граждан - хронически больных и инвалидов.

"Прошу правительство внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон, о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения", - сказал глава государства, выступая перед кабинетом министров во вторник, 17 марта.

Сайт kp.ru писал, что ранее в рамках борьбы с новым инфекционным заболеванием Россия частично закрыла границы для иностранцев и перестала оформлять визы.

Карта распространения коронавируса

Путин успокоил бросившихся скупать продукты россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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