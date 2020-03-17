Путин разрешил онлайн-продажу безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Решение принято с целью недопущения распространения коронавируса Covid-19.
Онлайн-продажи препаратов с доставкой на дом позволят минимизировать риски заражения, ограничив контакты пациентов с продавцами. Это касается, в частности, уязвимых групп граждан - хронически больных и инвалидов.
"Прошу правительство внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон, о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения", - сказал глава государства, выступая перед кабинетом министров во вторник, 17 марта.
Сайт kp.ru писал, что ранее в рамках борьбы с новым инфекционным заболеванием Россия частично закрыла границы для иностранцев и перестала оформлять визы.
Карта распространения коронавируса
Путин успокоил бросившихся скупать продукты россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU
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