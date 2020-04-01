2020-04-01T13:58:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В России снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

31 марта было выявлено 500 заражённых, а 1 апреля - 440
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России снизилось суточное число заболевших коронавирусомВ России снизилось суточное число заболевших коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За сутки в России число заболевших возросло до 2777. Их число увеличилось на 440 человек, ранее число заражённых за сутки достигало 500.

Сайт kp.ru сообщал, что общее число заражённых в Москве увеличилось до 1880 человек. Новых за сутки - 267, сообщил столичный Оперативный штаб по коронавирусу. Специалисты отметили, что почти половина новых пациентов с положительными тестами моложе 45 лет.

- Среди новых заболевших 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек - от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет, - сообщили в Оперативном штабе. - Также коронавирус подтвержден у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, - сказано в сообщении Оперштаба.

На сайте также сообщалось, что почти 40% пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких в Москве, моложе 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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