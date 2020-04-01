Песков пожелал скорейшего выздоровления главврачу больницы в Коммунарке

1 Апр 2020 2020-04-01T14:04:06+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко.

Сайт kp.ru писал, что ранее у руководителя медицинского центра, куда свозят больных новым коронавирусом, диагностировали то самое опасное заболевание.

"Вместе давайте все-таки доктору пожелаем скорейшего выздоровления, ему наши общие аплодисменты и надеемся, что в самое ближайшее время он уже вернется в строй", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он также ответил на вопрос о том, проходил ли Проценко тестирование на коронавирус перед визитом президента РФ Владимира Путина в больницу. По словам Пескова, главврач даже не знал, что к нему приедет глава государства. При этом сам Владимир Владимирович регулярно проходит проверку на наличие COVID-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770033" frameborder="0"></iframe> У главврача больницы в Коммунарке - коронавирус.Никто не застрахован! У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU