2020-04-01T14:04:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков пожелал скорейшего выздоровления главврачу больницы в Коммунарке

Накануне стало известно, что Денис Проценко заразился коронавирусом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Главврач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко. Фото Валерий Шарифулин ТАССГлавврач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко. Фото Валерий Шарифулин ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко.

Сайт kp.ru писал, что ранее у руководителя медицинского центра, куда свозят больных новым коронавирусом, диагностировали то самое опасное заболевание.

"Вместе давайте все-таки доктору пожелаем скорейшего выздоровления, ему наши общие аплодисменты и надеемся, что в самое ближайшее время он уже вернется в строй", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он также ответил на вопрос о том, проходил ли Проценко тестирование на коронавирус перед визитом президента РФ Владимира Путина в больницу. По словам Пескова, главврач даже не знал, что к нему приедет глава государства. При этом сам Владимир Владимирович регулярно проходит проверку на наличие COVID-19.

У главврача больницы в Коммунарке - коронавирус.Никто не застрахован! У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU

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