2020-03-31T16:43:35+03:00
Политика

Дмитрий Песков - о здоровье Путина: Все нормально. Президент регулярно делает тест

Общение с врачом клиники в Коммунарке не сказалось на самочувствии главы государства
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность после появления информации о том, что у главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко выявлен коронавирус.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность после появления информации о том, что у главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко выявлен коронавирус.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность после появления информации о том, что у главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко выявлен коронавирус. Именно Проценко общался с Владимиром Путиным во время посещения президентом больницы, жал ему руку и водил по корпусам и палатам.

- Все нормально, президент регулярно делает тест, - заявил Песков журналистам.

То есть на здоровье главы государства контакты с Проценко никак не сказались.

Путин прибыл в больницу в Коммунарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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