Дмитрий Песков - о здоровье Путина: Все нормально. Президент регулярно делает тест

31 Март 2020 2020-03-31T16:43:35+03:00

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность после появления информации о том, что у главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко выявлен коронавирус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общение с врачом клиники в Коммунарке не сказалось на самочувствии главы государства

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность после появления информации о том, что у главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко выявлен коронавирус. Именно Проценко общался с Владимиром Путиным во время посещения президентом больницы, жал ему руку и водил по корпусам и палатам.

- Все нормально, президент регулярно делает тест, - заявил Песков журналистам.

То есть на здоровье главы государства контакты с Проценко никак не сказались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768491" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл в больницу в Коммунарке.

ИСТОЧНИК KP.RU