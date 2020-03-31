Дмитрий Песков - о здоровье Путина: Все нормально. Президент регулярно делает тест
Общение с врачом клиники в Коммунарке не сказалось на самочувствии главы государства
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность после появления информации о том, что у главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко выявлен коронавирус.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поспешил успокоить общественность после появления информации о том, что у главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко выявлен коронавирус. Именно Проценко общался с Владимиром Путиным во время посещения президентом больницы, жал ему руку и водил по корпусам и палатам.
- Все нормально, президент регулярно делает тест, - заявил Песков журналистам.
То есть на здоровье главы государства контакты с Проценко никак не сказались.
Путин прибыл в больницу в Коммунарке.
ИСТОЧНИК KP.RU