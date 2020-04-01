Песков: решение о переносе парада Победы не принималось
Никаких решений относительно переноса парада Победы в связи с распространением коронавируса пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится, - приводит его слова ТАСС.
Ранее Москва направила приглашения на участие в церемонии руководителям ряда стран, многие из них уже согласились.
Напомним, по состоянию на 1 апреля количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 2777 человек, 24 человека умерло. При этом, 190 пациентов смогли полностью излечиться и были выписаны из больниц, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.
Также 1 апреля снизилось количество заболевших за сутки. Их число составило 440 человек. Ранее, 31 марта, было выявлено 500 зараженных.
Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в Москве - 1880 человек. За сутки их число увеличилось на 267 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU