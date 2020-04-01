2020-04-01T14:22:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков: решение о переносе парада Победы не принималось

Пресс-секретарь президента добавил, что ситуация с коронавирусом мониторится
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССДмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Никаких решений относительно переноса парада Победы в связи с распространением коронавируса пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится, - приводит его слова ТАСС.

Ранее Москва направила приглашения на участие в церемонии руководителям ряда стран, многие из них уже согласились.

Напомним, по состоянию на 1 апреля количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 2777 человек, 24 человека умерло. При этом, 190 пациентов смогли полностью излечиться и были выписаны из больниц, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Также 1 апреля снизилось количество заболевших за сутки. Их число составило 440 человек. Ранее, 31 марта, было выявлено 500 зараженных.

Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в Москве - 1880 человек. За сутки их число увеличилось на 267 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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