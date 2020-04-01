2020-04-01T16:05:22+03:00
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании трех пассажирских самолетов

Информация о возможной угрозе взрыва поступила на электронную почту Шереметьево
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Неизвестный сообщил о минировании трех пассажирских самолетовНеизвестный сообщил о минировании трех пассажирских самолетовФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 1 апреля, в московский аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» трех пассажирских самолетов.

«На электронную почту Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" трех рейсов: Красноярск - Москва, Москва - Пермь и Москва - Санкт-Петербург», - передает ТАСС сообщение источника в авиационных кругах.

На данный момент в воздухе находится самолет из Красноярска. Рейсы, следовавшие из Перми и Санкт-Петербурга, уже совершили успешную посадку.

Напомним, 19 марта, неизвестные также при помощи электронной почты сообщили о «минировании» трех рейсов в Домодедово. На следующий день таким же образом в Шереметьево пришло десять сообщений об угрозе взрыва.

Массовая волна «минирования» началась в стране еще в середине прошлого года. Постоянные сообщения об угрозах взрыва поступают не только в адрес самолетов и аэропортов, но и школ, детсадов, зданий судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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